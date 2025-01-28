В іспанській Галісії радикально зменшилась чисельність молюсків, яких вирощують для їжі

На узбережжі іспанського регіону Галісія останніми роками радикально зменшилася кількість молюсків, яких вирощують у природному середовищі для подальшого продажу як морепродуктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Guardian.

Галісія є основним у Європі регіоном-постачальником їстівних молюсків та найбільшим після Китаю виробником молюсків, вирощених в природних умовах в затоках у гирлі річок.

За словами представників цього бізнесу, чисельність молюсків за останні кілька років скоротилася – місцями на понад 70%, подекуди – на 90%.

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Минулорічний обсяг зібраних молюсків виявився найменшим за чверть століття. Якщо у 2021 році зібрали 250 тисяч тонн, то у 2024 році – лише 178 тисяч тонн.

Частина представників галузі вбачають основну причину у змінах клімату. Зокрема, останніми роками випадало більше опадів, що могло зменшити солоність води у гирлах і негативно вплинути на молюсків.

Ще одним фактором, на який вказують, зокрема, екоактивісти, є забруднення стічними водами, а також – скидання прісної води з водосховищ під час відпливу, що може призводити до масової загибелі молюсків.

Також в Іспанії опинився під загрозою відомий різновид іспанського хамону ibérico bellota через зміни клімату, що ускладнюють дотримання ключової традиції у спеціальному вигодовуванні свиней.

У попередні роки повідомляли, що для італійського молюскового бізнесу стала викликом навала блакитних крабів, які полюють на молюсків.