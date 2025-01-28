В испанской Галисии резко сократилась численность моллюсков, выращиваемых для еды

На побережье испанского региона Галисия в последние годы радикально уменьшилось количество моллюсков, которых выращивают в естественной среде для дальнейшей продажи в качестве морепродуктов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Галисия является основным в Европе регионом-поставщиком съедобных моллюсков и крупнейшим после Китая производителем моллюсков, выращенных в естественных условиях в заливах в устье рек.

По словам представителей этого бизнеса, численность моллюсков за последние несколько лет сократилась – местами более чем на 70%, местами – на 90%.

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Прошлогодний объем собранных моллюсков оказался наименьшим за четверть века. Если в 2021 году собрали 250 тысяч тонн, то в 2024 году – только 178 тысяч тонн.

Часть представителей отрасли видят основную причину в изменениях климата. В частности, в последние годы выпадало больше осадков, что могло уменьшить соленость воды в устьях и негативно повлиять на моллюсков.

Еще одним фактором, на который указывают, в частности, экоактивисты, является загрязнение сточными водами, а также сброс пресной воды из водохранилищ во время отлива, что может приводить к массовой гибели моллюсков.

Также в Испании оказался под угрозой известная разновидность испанского хамона ibérico bellota из-за изменений климата, затрудняющих соблюдение ключевой традиции в специальном вскармливании свиней.

В предыдущие годы сообщалось, что для итальянского моллюскового бизнеса стало вызовом нашествие голубых крабов, которые охотятся на моллюсков.