В Італії намагаються дати раду блакитним крабам, які знищують економіку цілих регіонів

Рибальські громади на півночі Італії борються з навалою блакитних крабів, які полюють на місцевих молюсків і становлять загрозу для ролі країни як одного з провідних світових виробників цих морепродуктів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

За даними рибальської асоціації Fedagripesca-Confcooperative, блакитні краби вже завдали Італії економічних збитків на суму близько 100 мільйонів євро та з'їли до 90% молодих молюсків у дельті річки По, заподіявши значної шкоди їхньому вирощуванню в майбутньому.

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Як заявив губернатор області Емілія-Романья Стефано Боначчіні, нашестя блакитних крабів "ставить під загрозу життя тисяч сімей і підприємств" та ризикує зруйнувати економіку, яка "забезпечує існування громади".

Рибальським громадам у постраждалих регіонах рекомендували виловлювати якнайбільше блакитних крабів. Тільки у регіоні Венето цьогоріч їх виловили вже близько 326 тонн, з них 84 тонни – в місті Скардовар тільки за серпень.

Уряд Італії виділив 2,9 мільйона євро рибальським кооперативам для контролю популяції крабів, а паралельно заохочує італійців споживати більше крабового м’яса.

На узбережжі Північної та Південної Америки, звідки походять блакитні краби, вони є важливим джерелом їжі для природних хижаків, як-то скатів і акул, та на півночі Італії цих хижаків немає, тож краб розмножується без обмежень, знищуючи місцеву фауну.

Експерти вважають, що блакитний краб потрапив до Італії після того, як він випадково потрапляв на великі вантажні судна під час збору баластної води, яку використовують для забезпечення своєї остійності.

Минулого тижня ми розповідали про нашестя диких кабанів в Італії, через яке італійський уряд наказав їх відстрілювати, зокрема з використанням луків і стріл, і дозволив потім з'їсти вбити тварин.