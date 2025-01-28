У Польщі більше десятка людей постраждали у ДТП автобуса з трактором
Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 10:04 —
У польському місті Глівіце у Сілезькому воєводстві восьмеро людей постраждали у ДТП міського рейсового автобуса і трактора.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Аварія сталась на одній з вулиць Глівіце близько 6:00 у вівторок. Трактор і автобус рухались одне за одним. Аварія сталась, коли водій трактора загальмував перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей – водій автобуса не встиг зреагувати і не зупинився.
З близько 30 пасажирів автобуса 14 потребували медичної допомоги. Вісьмох людей госпіталізували, з них двоє – у важкому стані.
Вулиця, де сталась аварія, перекрита для руху. Для екстреної допомоги постраждалим прилітав гелікоптер-"швидка".
Минулої суботи у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.
В середині січня у ДТП з двома трамваями у Страсбурзі постраждали майже 70 людей.