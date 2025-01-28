У Польщі більше десятка людей постраждали у ДТП автобуса з трактором

У польському місті Глівіце у Сілезькому воєводстві восьмеро людей постраждали у ДТП міського рейсового автобуса і трактора.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась на одній з вулиць Глівіце близько 6:00 у вівторок. Трактор і автобус рухались одне за одним. Аварія сталась, коли водій трактора загальмував перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей – водій автобуса не встиг зреагувати і не зупинився.

З близько 30 пасажирів автобуса 14 потребували медичної допомоги. Вісьмох людей госпіталізували, з них двоє – у важкому стані.

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Вулиця, де сталась аварія, перекрита для руху. Для екстреної допомоги постраждалим прилітав гелікоптер-"швидка".

Минулої суботи у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.

В середині січня у ДТП з двома трамваями у Страсбурзі постраждали майже 70 людей.