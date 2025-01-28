В Польше более десятка человек пострадали в ДТП автобуса с трактором

В польском городе Гливице в Силезском воеводстве восемь человек пострадали в ДТП городского рейсового автобуса и трактора.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на одной из улиц Гливице около 6:00 во вторник. Трактор и автобус двигались друг за другом. Авария произошла, когда водитель трактора затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей – водитель автобуса не успел среагировать и не остановился.

Из 30 пассажиров автобуса 14 нуждались в медицинской помощи. Восемь человек госпитализировали, из них двое – в тяжелом состоянии.

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Улица, где произошла авария, перекрыта для движения. Для экстренной помощи пострадавшим прилетал вертолет-"скорая".

В минувшую субботу в Молдове попал в ДТП автобус "Киев – Кишинев", в результате аварии пострадали два человека.

В середине января в ДТП с участием двух трамваев в Страсбурге пострадали почти 70 человек.