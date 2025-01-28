СМИ рассказали о стратегии ЕС и НАТО в свете посягательств Трампа на Гренландию

Власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Дональда Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Издание пишет, что ЕС и НАТО взяли "обет молчания" относительно заявлений Трампа о Гренландии, и эта позиция согласована с официальным Копенгагеном.

По словам четырех чиновников, эта стратегия подчеркивает, что союзники США пытаются понять, как справиться с агрессивной дипломатией Трампа.

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Источники отмечают, что после "агрессивного" разговора Трампа с датским премьером Метте Фредериксен Копенгаген перешел в "кризисный режим".

Трамп ранее угрожал ввести тарифы против Дании, а в эти выходные он повторил, что "получит" Гренландию.

Датские и европейские чиновники сначала надеялись, что комментарии Трампа о захвате Гренландии были тактикой, направленной на получение большего влияния на эту территорию.

Однако, как рассказал один из чиновников, сейчас они поняли, что ситуацию "следует воспринимать гораздо серьезнее", учитывая глобальные последствия неспособности НАТО или ЕС осудить нарушение национального суверенитета одним из их союзников.

Но официальные лица Дании, ЕС и НАТО пока что решили свести к минимуму публичные дискуссии, поскольку Копенгаген считает, что открытое противостояние с Трампом только усугубит кризис.

"Похоже, что в случае с Трампом самым безопасным вариантом будет не привлекать внимания. Надеюсь, он отвлечется на что-нибудь другое", – сказал один европейский чиновник.

Другой собеседник издания отметил, что подход "око за око" не является полезным, но в то же время подчеркнул, что в Европе придерживаются основных принципов, "таких как национальный суверенитет и территориальная целостность, которые должны уважаться".

"Мы готовы, и датчане это знают, подтвердить это, когда это будет нужно", – подчеркнул он.

Еще один источник издания рассказал, что сейчас чиновники в Брюсселе, Копенгагене и гренландской столице Нууке обсуждают, как можно укрепить партнерство с Гренландией в сфере добычи критически важного сырья и энергетики.

Он добавил, что ЕС не хочет, чтобы выглядело так, будто он делает предложение после многих лет бездействия, "потому что Трамп поставил этот вопрос на повестку дня".

В то же время некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, сможет ли Европа предложить какой-то убедительный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии.

"Я не говорю, что у нас нет плана. Но у нас нет альтернативного подхода", – сказал один из чиновников.

Как известно, 27 января главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас исключила проведение любых переговоров о статусе Гренландии.

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