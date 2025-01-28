У Литві подав у відставку урядовець з плейлистом, що прославляє СРСР

Заступник міністра фінансів Литви Валентин Гаврилов, якого критикували за його проросійську позицію, оголосив у вівторок, 28 січня, що йде у відставку зі своєї посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Гаврилов анонсував свою відставку у дописі в соцмережі Facebook.

"Перед Міністерством фінансів стоїть низка важливих і невідкладних питань, вирішення яких потребує повної уваги команди міністерства. Вважаю, що я відповів на питання, які останнім часом виникали в публічній сфері щодо моєї лояльності до Литви", – написав він.

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"Однак нескінченні дискусії та сумніви щодо моєї спроможності обіймати нинішню посаду не сприяють ефективній роботі всього міністерства. Тому я прийняв рішення подати у відставку з посади заступника міністра фінансів", – заявив Гаврилов.

Вперше заступник міністра потрапив під критику на початку січня, після того, як ЗМІ нагадали йому, що у своїх дописах у Facebook він поділився зображеннями з урочистостей з нагоди 9 травня на кладовищі Антакалніс у Вільнюсі, підтримавши заклики припинити блокаду Островецької атомної електростанції і не збільшувати фінансування для військових.

У понеділок радіо LRT повідомило, що у Гаврилова був акаунт в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він ділився плейлистом, що вихваляє Радянський Союз.

Коли він звернувся до Департаменту державної безпеки за дозволом на роботу з секретною інформацією, керівник департаменту Даріус Яунішкіс заявив у вівторок Žinių radiju, що виявлені факти про Гаврилова є "слизькими" і будуть оцінюватися, коли посадовці прийматимуть рішення про надання дозволу.

Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас і міністр фінансів Рімантас Шаджюс заявили, що не сумніваються в лояльності Гаврилова до Литви.

"Як я вже говорив, у мене не було причин сумніватися у відданості Валентина Гаврилова Литві і його професійній компетентності, але очікування суспільства від політиків цілком законно вищі", – цитує Шаджюса заява міністерства фінансів, поширена у вівторок.

За словами міністра фінансів, Гаврилов, як громадянин і як політик, розуміє це і прийняв самовіддане рішення піти у відставку за власним бажанням.

У Міністерстві фінансів Гаврилов курував фінансову політику, питання Європейського Союзу та міжнародні відносини.