У литовського посадовця знайшли акаунт з плейлистом, що прославляє СРСР

Заступник міністра фінансів Литви Валентин Гаврилов мав акаунт у російській соціальній мережі "ВКонтакте", який містив плейлист з піснями, що прославляють російську армію і Радянський Союз.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як пише мовник, Гаврилов каже, що вже видалив цей акаунт і є лояльним до Литви.

"Я увійшов у 2025 році, щоб видалити цей акаунт. До цього я не заходив на нього дуже довго. Що стосується пісень, то це не тому, що вони мені подобаються, а просто для того, щоб їх послухати. Я народився в Литві, виріс у Литві, все моє життя пов'язане з Литвою, і я працюю виключно на Литву", – запевнив він.

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Мовник зазначив, що після цього повідомлення опозиційні партії звернулися до міністра фінансів Рімантаса Шаджюса з проханням звільнити Гаврилова з посади заступника міністра.

"Це викликає серйозні сумніви щодо людських цінностей і лояльності до інтересів Литви. Особливо, коли він [Гаврилов] відповідає за фінансову політику, питання Європейського Союзу та міжнародні відносини, які безпосередньо пов'язані з ініціативами, важливими для Литви, такими як підтримка України", – заявила тимчасова лідерка "Союзу Вітчизни" Радвіле Моркунайте-Мікуленене.

Своєю чергою, ліберали запросили Шаджюса обговорити нову інформацію про Гаврилова з членами політичної групи.

"У зв'язку з новою інформацією, що з'явилася про заступника міністра фінансів Валентина Гаврилова, ми запрошуємо міністра Шаджюса в групу Руху лібералів, щоб ще раз поставити питання, чи має міністр все ще повну довіру до нього, враховуючи, що Гаврилову доведеться приймати рішення, пов'язані з санкціями і виділенням коштів на оборону Литви", – заявила Вікторія Чміліте-Нільсен, лідерка лібералів.

Варто зауважити, що Гаврилова вже критикували за святкування радянського Дня перемоги 9 травня. Після громадського резонансу він заявив, що 9 травня дуже важливе для його сім'ї.

Пізніше він змінив свою думку і заявив, що вирішив відзначати закінчення Другої світової війни 8 травня "з поваги до думки всіх громадян Литви".

У листопаді у Литві поліція почала розслідування щодо найбільшого литовського онлайн-маркетплейсу Pigu.lt через товари з забороненою радянською символікою.

Згідно із законодавством Литви, за поширення або публічну демонстрацію комуністичної символіки фізичним особам загрожує штраф у розмірі від 300 до 700 євро.