Спецслужби Литви обіцяють дати оцінку посадовцю з плейлистом, що прославляє СРСР

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що факти щодо заступника міністра фінансів Валентина Гаврилова, у якого знайшли "радянський плейлист", отримають оцінку, коли посадовці вирішуватимуть, чи рекомендувати надання йому доступу до секретної інформації.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави литовської спецслужби наводить LRT.

Зокрема, Яунішкіс назвав "слизькими" факти, які з’ясувались про Гаврилова.

"Буде дана всебічна оцінка. Поза всяким сумнівом, ці речі такі, досить слизькі, ми дамо їм всебічну оцінку", – сказав він.

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Глава литовської спецслужби підтвердив, що Гаврилов 22 січня звернувся до департаменту по дозвіл на роботу із засекреченою інформацією.

За його словами, прохання розглянуть і рекомендацію про надання дозволу дадуть протягом 40 днів.

Минуле Гаврилова знову піддалося критиці після того, як у нього виявили акаунт у російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він поділився піснями, що прославляють Радянський Союз і російську армію.

Перед тим посадовця критикували за святкування радянського Дня перемоги 9 травня. Після громадського резонансу він заявив, що 9 травня дуже важливе для його сім'ї.

Пізніше він змінив свою думку і заявив, що вирішив відзначати закінчення Другої світової війни 8 травня "з поваги до думки всіх громадян Литви".