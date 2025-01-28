В Литве подал в отставку чиновник с плейлистом, прославляющим СССР

Заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов, которого критиковали за его пророссийскую позицию, объявил во вторник, 28 января, что уходит в отставку со своей должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Гаврилов анонсировал свою отставку в соцсети Facebook.

"Перед Министерством финансов стоит ряд важных и неотложных вопросов, решение которых требует полного внимания команды министерства. Считаю, что я ответил на вопросы, которые в последнее время возникали в публичной сфере относительно моей лояльности к Литве", – написал он.

Реклама:

"Однако бесконечные дискуссии и сомнения относительно моей способности занимать нынешнюю должность не способствуют эффективной работе всего министерства. Поэтому я принял решение подать в отставку с должности заместителя министра финансов", – заявил Гаврилов.

Впервые заместитель министра попал под критику в начале января, после того, как СМИ напомнили ему, что в своих сообщениях в Facebook он поделился изображениями с торжеств по случаю 9 мая на кладбище Антакалнис в Вильнюсе, поддержав призывы прекратить блокаду Островецкой атомной электростанции и не увеличивать финансирование для военных.

В понедельник радио LRT сообщило, что у Гаврилова был аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", где он делился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.

Когда он обратился в Департамент государственной безопасности за разрешением на работу с секретной информацией, руководитель департамента Дариус Яунишкис заявил во вторник Žinių radiju, что обнаруженные факты о Гаврилове являются "скользкими" и будут оцениваться, когда чиновники будут принимать решение о предоставлении разрешения.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр финансов Римантас Шаджюс заявили, что не сомневаются в лояльности Гаврилова к Литве.

"Как я уже говорил, у меня не было причин сомневаться в преданности Валентина Гаврилова Литве и его профессиональной компетентности, но ожидания общества от политиков вполне законно выше", – цитирует Шаджюса заявление министерства финансов, распространенное во вторник.

По словам министра финансов, Гаврилов, как гражданин и как политик, понимает это и принял самоотверженное решение уйти в отставку по собственному желанию.

В Министерстве финансов Гаврилов курировал финансовую политику, вопросы Европейского Союза и международные отношения.