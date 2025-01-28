Рейтинг немецких консерваторов просел после предположения сотрудничества с ультраправыми

В Германии на три пункта просела поддержка консервативного блока ХДС-ХСС за несколько дней после того, как его кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц заявил, что при поддержке ультраправых протолкнет новую миграционную политику.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa, обнародованные во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хотя консерваторы Мерца все еще, как ожидается, получат наибольшую долю голосов на выборах 23 февраля, их поддержка упала на три пункта до 28% с середины прошлой недели до 27 января.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца нарастили два пункта до 17%, так же как и ультраправая "Альтернатива для Германии" – до 21%.

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Пытаясь перехватить инициативу по политике убежища после того, как на прошлой неделе афганский искатель убежища был арестован за смертельное нападение с ножом на детей, лидер оппозиции Фридрих Мерц пообещал закрыть сухопутные границы Германии для нелегальной миграции.

Он также очертил планы разрешить федеральной полиции запрашивать ордера на арест задержанных ими людей, которые не имеют законного права находиться в Германии. Канцлер Олаф Шольц и "Зеленые" выступают против этих планов.

Хотя некоторые консерваторы выразили недовольство планами Мерца, высокопоставленный член партии Торстен Фрай защитил этот шаг.

"Мы находимся в точке, где мы должны отойти от тактических соображений. Мы должны делать то, что должно быть сделано", – сказал он журналистам.

Шольц уже обвинил Мерца в нарушении табу на сотрудничество с "АдН", которая находится под наблюдением спецслужб по подозрению в правом экстремизме и заручилась поддержкой американского миллиардера Илона Маска.

Ранее консерваторы сотрудничали с "АдГ" только на региональном и местном уровнях.