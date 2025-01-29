Голова ОБСЄ: робимо все можливе для звільнення співробітників, яких утримує РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Еліна Валтонен заявила, що організація перебуває у постійному діалозі з Росією щодо звільнення трьох своїх співробітників-українців.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

У Валтонен запитали, як ОБСЄ може примусити Росію звільнити трьох співробітників організації, яких вже майже три роки Москва незаконно утримує.

На це Валтонен запевнила, що організація "підтримує постійний діалог із Росією щодо цього питання" та робить усе можливе.

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"Щодо мене, то я перебуваю на цій посаді лише два тижні й ще не мала можливості поговорити з російськими представниками. Крім того, як міністр закордонних справ Фінляндії, я не маю жодних політичних контактів із Росією", – сказала вона.

Також вона розповіла, що під час візиту до Києва мала можливість зустрітися із деякими членами родин заручників Росії.

"Я можу лише уявити, який біль вони відчувають і як їх засмучує той факт, що організація має обмежені можливості для дій. Однак ми робимо все можливе, щоб домогтися їхнього звільнення і не припиняємо своїх зусиль", – додала Валтонен.

Мова йде про трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова. Їх затримали у квітні 2022 року в окупованих Росією Донецьку та Луганську, де вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ.

У вересні 2022 року Максим Петров і Дмитро Шабанов були "засуджені" до 13 років позбавлення волі російськими окупаційними судами.

Ще в лютому 2022 року, відразу після початку великої війни, в ОБСЄ вирішили задіяти так званий Московський механізм у питанні щодо свавільного затримання представниками російської армії та окупаційної адміністрації цивільних українців на окупованих територіях.

Навесні 2023 року 45 держав-членів ОБСЄ ініціювали використання цього механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.