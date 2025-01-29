Глава ОБСЕ: делаем все возможное для освобождения сотрудников, которых удерживает РФ

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элина Валтонен заявила, что организация находится в постоянном диалоге с Россией об освобождении трех своих сотрудников-украинцев.

Об этом она сказала в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

У Валтонен спросили, как ОБСЕ может заставить Россию освободить трех сотрудников организации, которых уже почти три года Москва незаконно удерживает.

На это Валтонен заверила, что организация "поддерживает постоянный диалог с Россией по этому вопросу" и делает все возможное.

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"Что касается меня, то я нахожусь на этой должности всего две недели и еще не имела возможности поговорить с российскими представителями. Кроме того, как министр иностранных дел Финляндии, я не имею никаких политических контактов с Россией", – сказала она.

Также она рассказала, что во время визита в Киев имела возможность встретиться с некоторыми членами семей заложников России.

"Я могу только представить, какую боль они испытывают и как их огорчает тот факт, что организация имеет ограниченные возможности для действий. Однако мы делаем все возможное, чтобы добиться их освобождения и не прекращаем своих усилий", – добавила Валтонен.

Речь идет о трех сотрудниках Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – Вадиме Голде, Максиме Петрове и Дмитрии Шабанове. Их задержали в апреле 2022 года в оккупированных Россией Донецке и Луганске, где они выполняли свои официальные обязанности по мандату всех 57 государств-участников ОБСЕ.

В сентябре 2022 года Максим Петров и Дмитрий Шабанов были "приговорены" к 13 годам лишения свободы российскими оккупационными судами.

Еще в феврале 2022 года, сразу после начала большой войны, в ОБСЕ решили задействовать так называемый Московский механизм в вопросе о произвольном задержании представителями российской армии и оккупационной администрации гражданских украинцев на оккупированных территориях.

Весной 2023 года 45 государств-членов ОБСЕ инициировали использование этого механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.