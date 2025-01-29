Розвідка Британії проаналізувала українські удари по нафтобазі аеродрому Енгельс

Розвідка Великої Британії проаналізувала удари Сил оборони України по нафтобазі російського аеродрому Енгельс-2 в Саратовській області, які завдавались 8 і 14 січня.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Мінінстерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, внаслідок удару 8 січня виникли масштабні пожежі на території складу паливно-мастильних матеріалів, на гасіння яких, як повідомляється, пішло кілька днів.

За наявними даними, в ніч на 14 січня був повторний удар по нафтобазі, який знову спричинив пожежу і завдав додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

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Аналіз знімків від 21 січня 2025 року показує, що було знищено чотири цистерни із паливно-мастильними матеріалами, ще 10 пошкоджено.

"Повторні удари свідчать про збільшену здатність України вражати об'єкти російської інфраструктури", – резюмували в огляді.

В огляді за 27 січня британська розвідка аналізувала перебіг бойових дій у Харківській області і наміри російських окупаційних військ.

Крім того, один з нещодавніх оглядів був присвячений угоді "про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Іраном.