Разведка Британии проанализировала украинские удары по нефтебазе аэродрома Энгельс
Новости — Среда, 29 января 2025, 12:51 —
Разведка Великобритании проанализировала удары Сил обороны Украины по нефтебазе российского аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, которые наносились 8 и 14 января.
Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Мининстерства обороны, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, в результате удара 8 января возникли масштабные пожары на территории склада горюче-смазочных материалов, на тушение которых, как сообщается, ушло несколько дней.
По имеющимся данным, в ночь на 14 января был повторный удар по нефтебазе, который снова вызвал пожар и нанес дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.
Анализ снимков от 21 января 2025 года показывает, что было уничтожено четыре цистерны с горюче-смазочными материалами, еще 10 повреждены.
"Повторные удары свидетельствуют об увеличенной способности Украины поражать объекты российской инфраструктуры", – резюмировали в обзоре.
В обзоре за 27 января британская разведка анализировала ход боевых действий в Харьковской области и намерения российских оккупационных войск.
Кроме того, один из недавних обзоров был посвящен соглашению "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Ираном.