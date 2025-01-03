В Австрії провалилися перемовини про коаліцію без ультраправих

В Австрії тривалі перемовини про формування уряду без участі переможиці виборів, "Австрійської партії свободи", закінчились провалом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Австрійська народна партія чинного канцлера Карла Негаммера, соціал-демократи і ліберали Neos вели перемовини до пізнього вечора 2 січня, після чого неофіційно стало відомо, що переговори провалилися.

Лідерка лібералів Беате Майнль-Рейзінгер несподівано анонсувала на ранок пресконференцію, на якій заявила, що Neos виходить з переговорів через неможливість досягти компромісу, хоча й залишиться відкритим до співпраці з ними під час ухвалення рішень у парламенті.

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Генсек партії Негаммера Крістіан Штокер вважає, що до провалу перемовин призвела неконструктивна поведінка деяких представників соціал-демократів.

Водночас в Австрійській партії свободи на тлі цих новин знову заявили, що Карлу Негаммеру час піти у відставку, а президент Австрії "проігнорував волю народу", не доручивши формування уряду лідеру партії-переможиці виборів.

Нагадаємо, у вересні Австрійська партія свободи вперше в історії країни стала переможицею загальнонаціональних виборів, здобувши близько 29% голосів. Проте політсилі з її суперечливою репутацією не вдалося домовитися про формування коаліції з іншими партіями.

Австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, чинному канцлеру Карлу Негаммеру. Водночас парламент зняв імунітет з лідера ультраправих Герберта Кікля, аби прокуратура змогла розслідувати звинувачення проти нього.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.