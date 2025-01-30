ЗМІ РФ: Угорська компанія готується поставити газ в охоплене енергокризою Придністров'я

Угорський трейдер MET International AG почав бронювати потужності Трансбалканського газопроводу, імовірно, для поставок газу в Придністров'я.

Про це пише російське видання "Комерсант", інформує "Європейська правда".

За даними видання, постачання в обсязі до 5 млн кубометрів на добу можуть розпочатися з 1 лютого, потужності заброньовано на місяць.

Джерела видання розповіли, що дочірні структури угорської компанії на весь лютий забронювали потужності Трансбалканського газопроводу на точці входу Ісакча-Орловка на кордоні Румунії та України, а також на точці входу Унгени на кордоні Румунії та Молдови.

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Нагадаємо, 27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія, згодом АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз" підписали відповідний контракт.

Євросоюз того ж дня запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 мільйонів євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.

28 січня у де-факто владі Придністров’я заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.