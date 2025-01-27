ЄС пропонує 30 млн євро допомоги для подолання енергокризи в Придністровʼї

Європейський Союз у понеділок, 27 січня, запропонував надати Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 мільйонів євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська комісія.

Запропонований пакет допомоги ЄС передбачає фінансування "закупівлі й транспортування природного газу до Придністровського регіону, щоб допомогти відновити електро– та теплопостачання".

Додатково кошти Євросоюзу можуть бути використані для "постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя" Молдови, йдеться в повідомленні.

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Окремо в ЄС анонсували "більш комплексний пакет енергетичної підтримки, який буде спрямований на пом'якшення наслідків кризи та зменшення тиску на ціни на енергоносії" в Молдові.

Цей пакет, уточнює Єврокомісія, буде базуватись на Плані зростання Молдови, робота над яким у ЄС завершується.

За офіційними даними, ЄС уже надав 240 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки енергетичній системі Молдови на 2021-2024 рік, щоб допомогти найбільш вразливим верствам населення.

Нагадаємо, у Молдові з грудня 2024 року діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв’язку з припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров’я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.

На цьому тлі в країні майже удвічі підвищили тарифи на електроенергію.

Тим часом у невизнаному Придністровʼї після припинення подачі газу РФ 1 січня 2025 року відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить до кінця січня.

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