СМИ РФ: Венгерская компания готовится поставить газ в охваченное энергокризисом Приднестровье

Венгерский трейдер MET International AG начал бронировать мощности Трансбалканского газопровода, вероятно, для поставок газа в Приднестровье.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант", информирует "Европейская правда".

По данным издания, поставки в объеме до 5 млн кубометров в сутки могут начаться с 1 февраля, мощности забронированы на месяц.

Источники издания рассказали, что дочерние структуры венгерской компании на весь февраль забронировали мощности Трансбалканского газопровода на точке входа Исакча-Орловка на границе Румынии и Украины, а также на точке входа Унгены на границе Румынии и Молдовы.

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Напомним, 27 января Кишинев объявил, что предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа, а средства для этого предоставляет Еврокомиссия, впоследствии АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали соответствующий контракт.

Евросоюз в тот же день предложил Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 миллионов евро для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса, в частности на закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье.

Затем 28 января в де-факто власти Приднестровья заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.