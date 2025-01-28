У Придністров’ї кажуть, що Росія надасть регіону кредит для сплати за газ із Європи

У де-факто владі Придністров’я заявляють, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський у коментарях російському телеканалу "Звезда".

Його запитали, як саме Росія допоможе Придністров’ю за підсумками перемовин, для яких Красносельський літав у Москву.

"РФ кредитує нас, "Тираспольтрансгаз" кредитується і сплачує за той газ, що надійде у Придністров’я", – розповів Красносельський.

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Він підтвердив, що газ буде закуповуватися у Європі.

Щодо часових рамок, лідер невизнаного регіону сказав, що газ може почати надходити "за хорошого сценарію – до кінця цього тижня… якщо нічого не придумають і не буде фізичного перешкоджання".

Нагадаємо, 27 січня Кишинів оголосив, що надасть невизнаному Придністров’ю 3 млн кубічних метрів газу, а кошти для цього надає Єврокомісія.

Євросоюз у понеділок запропонував Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 мільйонів євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи, зокрема на закупівлю і транспортування природного газу до Придністров’я.

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