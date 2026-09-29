Естонія звинуватила спецслужби РФ у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ

Поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Поліція безпеки дійшла висновку, що підпал у районі Таллінна Ласнамяе був актом диверсії та є частиною ширшої кампанії Росії в Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України.

"Сьогодні ми можемо з повною впевненістю стверджувати, що підпал будівлі Milrem Robotics, який стався в Естонії в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим спецслужбами Російської Федерації", – заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Для з’ясування точних обставин інциденту триває кримінальне розслідування, але попередня інформація також вказувала на замовний характер злочину.

Особи, підозрювані у скоєнні підпалу, затримані та взяті під варту і більше не становлять загрози.

За словами генерального директора Поліції безпеки Марго Паллосоні, зберігається загроза провокацій та спроб диверсії з боку Росії.

"Спецслужби Росії продовжують спроби вербування та впливу в Європі, зокрема з метою здійснення диверсій. Під підвищеною загрозою перебувають організації, що підтримують Україну, а також підприємства оборонної промисловості. Поліція безпеки рекомендує їм посилити заходи фізичної безпеки та кіберзахисту", – зазначив Паллосоні.

Він додав, що естонські служби безпеки уважно стежать за діями Росії та тісно співпрацюють як з підприємствами в країні, так і з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 серпня в Таллінні у будівлі, що використовувалася оборонним підприємством Milrem Robotics, спалахнула пожежа.

Трьох підозрюваних у підпалі затримали у Латвії та передали до Естонії.

Оборонна компанія Milrem Robotics у співпраці з країнами Європейського Союзу постачає в Україну безпілотні наземні транспортні засоби THeMIS.

Тим часом у Словаччині опозиція вимагає від уряду та прем’єр-міністра Роберта Фіцо пояснень щодо інформації німецьких ЗМІ, які пов’язують спробу нападу на українського виробника дронів у Пряшеві з російською військовою розвідкою.