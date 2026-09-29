Партія Мелоні нарощує підтримку серед виборців

В Італії партія прем’єрки Джорджі Мелоні нарощує підтримку, натомість зростання популярності ультраправого "Національного майбутнього" призупинилося.

Про це інформує La Reppublica з посиланням на опитування SWG, повідомляє "Європейська правда".

Партія "Брати Італії", яка входить до консервативної коаліції, очолюваної Мелоні, збільшила підтримку на 0,3 відсоткового пункту, за неї готові проголосувати 27,4% виборців. Натомість Демократична партія, на чолі якої стоїть Еллі Шлейн, дещо втратила симпатії й отримує 20,6% голосів опитаних.

"Рух 5 зірок" на чолі з Джузеппе Конте залишається стабільним на рівні 12,8%. Тоді як "Національне майбутнє", ультраправа партія, заснована та очолювана Роберто Ванначчі, як і раніше має 8%, продемонструвавши перше часткове уповільнення після місяців постійного зростання.

Підтримка партії "Вперед, Італіє" опустилася до 6,9%. "Альянс зелених та лівих" досягає 6,6%, тоді як "Ліга" Маттео Сальвіні дещо втратила підтримку й зараз набирає 5,1%. Інші партії наразі не отримують 5% симпатій виборців.

Нагадаємо, італійський генерал Роберто Ванначчі заснував свою ультраправу партію, кинувши прямий виклик владі прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні. Ванначчі позиціонує себе як найжорсткіший противник міграції, планує відмовитись від "Зеленого курсу" ЄС та переглянути членство Італії в зоні єдиної валюти євро.

Раніше реформа виборчого законодавства Італії отримала схвалення Сенату на тлі запеклої критики з боку опозиції. Зокрема, суперники звинуватили Джорджу Мелоні у зміні правил з метою підвищення своїх шансів на переобрання наступного року.