У Молдові обговорюють надзвичайні заходи через падіння рівня води у Дністрі

Рівень води у Дністрі впав до критичної позначки – через це у Молдові обговорюють введення нових надзвичайних заходів у випадку погіршення ситуації.

Про це інформує NewsMaker, пише "Європейська правда".

У вівторок, 29 вересня, прем'єр-міністр Василе Тофан провів робоче засідання з представниками Міністерства охорони навколишнього середовища, мерії Кишинева та інших установ у зв’язку з критичним зниженням рівня води в Дністрі.

За даними молдовської влади, рівень води в Дністровському водосховищі впав до критичної позначки – нижче 111 м, при тому що нормальний показник становить близько 121,5 м. На водозабірній станції в Косеуці рівень води становить близько 2,16 м, знизившись за останню добу приблизно на 23 см.

На засіданні представники державних установ розглянули кілька сценаріїв розвитку подій та варіанти екстреного втручання. Тофан наголосив, що всі профільні відомства мають зосередитися на практичних рішеннях для запобігання перебоям із водопостачанням.

Нагадаємо, через посуху, рівень води у водосховищі продовжує знижуватися ще з літа. Під час позачергового засідання Дністровської комісії 31 липня вирішили скоротити обсяг скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 85 кубометрів на секунду.

А з 26 вересня у Молдові перейшли у режим надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах. У разі навантаження на енергосистему пріоритет у постачанні електроенергії отримають лікарні, служби екстреної допомоги, станції забору та перекачування води та інші життєво важливі об’єкти.