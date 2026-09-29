У ЄС вважають малоймовірною заборону Трампа на експорт дизпалива

Посадовці Європейського Союзу висловили обережний оптимізм щодо того, що президент США Дональд Трамп відмовиться від своєї погрози ввести 90-денну заборону на експорт дизельного палива з метою боротьби зі зростанням цін.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Міністр енергетики Ірландії Дарра О’Браєн заявив, що минулого тижня у Вашингтоні він отримав запевнення від представників адміністрації Трампа про те, що введення заборони малоймовірне.

"Очевидно, що будь-яка 90-денна заборона на дизельне паливо матиме відчутний вплив на нас у ЄС. З тієї інформації, яку мені вдалося зібрати у Вашингтоні минулого тижня, не виглядає, що є наміри це робити", – сказав він.

А комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен підтримав цю думку та зазначив, що "радий" публічним коментарям міністра енергетики США Кріса Райта, який зазначив, що заборона на дизельне паливо не спрацює.

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

Пізніше ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.