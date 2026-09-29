Єврокомісар: кадри з Сеути затьмарили позитивну статистику ЄС щодо міграції

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що кадри масового напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута наприкінці липня затьмарили позитивні статистичні дані ЄС щодо міграції.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Брюсселі під час презентації нового плану щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Наприкінці липня з Марокко в іспанський анклав увірвалося понад 72 тисячі осіб, хоча більшість із них згодом покинула його.

Бруннер вважає, що цей інцидент затьмарив позитивні статистичні дані ЄС щодо міграції.

"Я б сказав, що іноді зображення затьмарюють навіть найкращі статистичні дані", – акцентував він.

27 вересня писали, що міністри внутрішніх справ країн ЄС та Британії провели переговори щодо посилення контролю на кордонах, покращення швидкості реагування на надзвичайні ситуації та запровадження прискорених процедур повернення окремих мігрантів.

Повідомляли, що Європейський Союз разом з компаніями Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із фахівцями з перевірки фактів для виявлення дезінформації, пов’язаної з міграційною кризою в іспанському автономному місті Сеута.

Це стало відповіддю на побоювання, що дезінформація сприятиме подальшим спробам нелегального перетину кордону Сеути 15 серпня.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.