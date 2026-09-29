Суд ЄС відхилив клопотання Польщі про призупинення угоди з країнами Південної Америки

Віцепрезидент Суду Європейського Союзу відхилив клопотання Польщі про призупинення дії рішення Ради ЄС, яке дозволяє тимчасове застосування тимчасової торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Про це у Суді ЄС повідомили журналістам у вівторок, 29 вересня, пише "Європейська правда".

У травні Польща подала скаргу до Суду ЄС щодо угоди між Європейським Союзом та країнами МЕРКОСУР, оскаржуючи законність рішень Ради ЄС та Європейської комісії про її схвалення.

У Суді зазначили, що Польща не надала достатніх доказів того, що виконання цього рішення може спричинити серйозну шкоду.

Польська сторона стверджувала, що угода може створити ризики для здоров’я людей і тварин та довкілля через імпорт сільськогосподарської продукції з країн МЕРКОСУР.

Також країна заявляла, що конкуренція з боку дешевшої імпортної продукції може негативно вплинути на доходи фермерів ЄС і функціонування сільськогосподарського ринку.

Втім, Суд ЄС ці аргументи на цьому етапі не визнав достатніми для застосування тимчасових заходів. В ухвалі зазначили, що сільськогосподарська продукція з країн МЕРКОСУР і до ухвалення спірного рішення могла імпортуватися до ЄС та підпадала під відповідні правила безпеки харчових продуктів і охорони здоров’я.

Крім того, положення угоди дозволяють ЄС обмежувати ввезення продукції, яка не відповідає чинним санітарним, фітосанітарним та екологічним стандартам, а також застосовувати надзвичайні заходи у разі серйозних ризиків для життя чи здоров’я людей, тварин або рослин.

Щодо становища європейських фермерів Суд зазначив, що Польща не надала конкретних даних, які б підтверджували неминучість серйозної та непоправної шкоди.

У заяві також наголосили, що стан аграрного ринку залежить від багатьох чинників, зокрема цін на енергоносії, вартості добрив та конкуренції з боку третіх країн.

Водночас Суд ЄС окремо наголосив, що нинішня ухвала стосується лише клопотання про тимчасові заходи й не визначає результат основного провадження.

Остаточне рішення щодо позову Польщі про скасування рішення Ради ухвалять пізніше.

Нагадаємо, 1 травня розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

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