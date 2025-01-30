Лідери ЄС у понеділок можуть обговорити Україну та погрози Трампа щодо Гренландії

Під час неформального саміту лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у понеділок, 3 лютого, у Брюсселі, можуть бути обговорені заяви нового президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, а також питання воєнної допомоги Україні у нових геополітичних умовах.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Зустріч лідерів ЄС, яка відбудеться 3 лютого у форматі "неформального виїзного саміту з питань безпеки" (новий формат зустрічей, запропонований президентом Європейської ради Антоніу Коштою) може обговорити заяви Трампа щодо Гренландії й війну в Україні, та їхній вплив на безпеку Євросоюзу.

"Гренландії та України немає у вигляді окремих питань у порядку денному, але вони скоріш за все будуть обговорюватися. Щодо дискусії з питань Гренландії, ініціатива має виходити від прем’єр-міністерки Данії. Обговорення України також дуже ймовірне, враховуючи ту велику воєнну підтримку, яку надає їй ЄС", – наголосив співрозмовник "Європейської правди".

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Він додав, що оскільки на саміт запрошений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, то дискусія про Україну виникне у контексті координації планів військової підтримки з боку держав ЄС та Великобританії.

Європейська рада вже офіційно повідомила, що зустріч зі Стармером запланована під час вечері за участі усіх 27 лідерів держав Європейського Союзу.

Також лідери ЄС планують в рамках саміту обмінятися думками з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Розмова з Рютте відбудеться під час робочого ланчу і буде присвячена стосункам НАТО з державами Євросоюзу (не всі з яких є членами Альянсу).

Зранку 3 лютого лідери ЄС поспілкуються з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, а потім у закритому режимі проведуть дискусію щодо стосунків ЄС з новою адміністрацією Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що глава Євроради Антоніу Кошта надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальний саміт 3 лютого, що буде присвячений темі європейської оборони.

​​Про дискусії, які точаться навколо майбутнього Гренландії в контексті заяв президента США читайте у матеріалі Непристойна пропозиція Трампа, або Чому Данія має зберегти контроль над Гренландією.