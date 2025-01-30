В Іспанії стався вибух на військовому заводі, шестеро постраждалих

Шестеро людей отримали поранення у результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин у місті Хавалі-Вʼєхо на південному сході Іспанії в четвер, 30 січня.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Infobae.

Інцидент стався на заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions, яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру, а також ракетних силових установок.

Після сигналу тривоги з заводу, який надійшов після обіду, на місце події були викликані пожежники з пожежно-рятувального департаменту провінції Мурсія, поліцейські та екологи.

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Детонація на заводі спричинила дві пожежі, одна з яких охопила близько 1000, а інша – близько 2000 квадратних метрів чагарників поблизу заводу. Наразі обидві пожежі взято під контроль.

У результаті інциденту постраждали шестеро чоловіків у віці від 30 до 52 років. Пʼятьох ушпиталили до лікарень Мурсії з опіками, вдиханням диму і черепно-мозковою травмою, шостий – отримав допомогу на місці.

Іспанська влада тим часом почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року вибух на заводі поблизу Аліканте, що на південному сході Іспанії, призвів до загибелі трьох людей, семеро дістали поранення.