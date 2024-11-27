В Іспанії щонайменше троє людей загинули під час вибуху на заводі

Вибух на заводі поблизу Аліканте, що на південному сході Іспанії, призвів до загибелі трьох людей, семеро дістали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Вибух промислового котла на складі компанії Industrias Climber, виробника полістирольних виробів, розташованого в Ібі поблизу Аліканте, призвів до обвалу даху та частини стін заводу.

Кілька людей опинилися під завалами, і місцевий Центр інформації та координації з надзвичайних ситуацій повідомляє, що троє робітників загинули, а семеро людей з травмами різного ступеня тяжкості отримали медичну допомогу. Провінційний консорціум пожежних бригад Аліканте також повідомив, що вони шукають зниклу безвісти людину.

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Вибух стався незадовго до 12 години дня з невідомих поки що причин. Муніципальні джерела повідомляють, що вибухнув заводський котел.

Пожежники зазначили, що, незважаючи на те, що полістирол, на якому спеціалізується постраждала компанія, є легкозаймистим, пожежі не сталося. Вибух спричинив обвал стін і стелі, частина яких була викинута назовні і потрапила на сусідній склад, де зафіксовано лише матеріальні збитки.

Industrias Climber виробляє контейнери, в основному для харчової промисловості, а також упаковку для всіх видів продукції, в тому числі великогабаритну, зі спіненого полістиролу. Підприємство розташоване в промисловій зоні l'Alfaç в Ібі, муніципалітеті, який є потужним промисловим центром провінції Аліканте, добре відомим своїми фабриками з виробництва іграшок.

На початку листопада на нафтопереробному заводі на північному заході Туреччини стався вибух, в результаті якого щонайменше 12 працівників отримали легкі поранення.

У нідерландському місті Зандам перед цим сталася пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.