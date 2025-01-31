Глава МЗС Фінляндії про пошкодження кабелів: не можемо впевнено сказати, чи було це навмисне

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи серію інцидентів з пошкодженням кабелів у Балтійському морі, зазначила, що поки не можна впевнено сказати, що це було зроблено навмисне.

Про це фінська міністерка заявила в інтерв’ю латвійському LSM, повідомляє "Європейська правда".

Водночас на тлі пошкоджень кабелів Валтонен вказала на проблему, яку становить так званий російський "тіньовий флот".

"Ми не можемо з упевненістю сказати, чи було це зроблено навмисне і чи пов'язана з цим якась країна. Але факт залишається фактом: Росія використовує "тіньовий флот", щоб обходити санкції, особливо цінові обмеження на нафту, встановлені G7 і Європейським Союзом. І це серйозна проблема", – сказала вона.

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Очільниця МЗС Фінляндії додала, що розслідування інцидентів тривають.

Окремо вона підкреслила, що безпека кабелів у Балтійському морі актуальна не тільки для регіону, а й для всього світу.

"Якщо виникають серйозні проблеми з підключенням, наприклад, із кабелями передачі даних, інтернет у якийсь момент перестане працювати так, як ми звикли. Ми дійсно в одному човні", – зауважила вона.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю, 26 січня, ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.