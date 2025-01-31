Глава МИД Финляндии о повреждении кабелей: не можем уверенно сказать, было ли это умышленно

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя серию инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море, отметила, что пока нельзя уверенно сказать, что это было сделано умышленно.

Об этом финский министр заявила в интервью латвийскому LSM, сообщает "Европейская правда".

В то же время на фоне повреждений кабелей Валтонен указала на проблему, которую составляет так называемый российский "теневой флот".

"Мы не можем с уверенностью сказать, было ли это сделано умышленно и связана ли с этим какая-то страна. Но факт остается фактом: Россия использует "теневой флот", чтобы обходить санкции, особенно ценовые ограничения на нефть, установленные G7 и Европейским Союзом. И это серьезная проблема", – сказала она.

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Глава МИД Финляндии добавила, что расследование инцидентов продолжается.

Отдельно она подчеркнула, что безопасность кабелей в Балтийском море актуальна не только для региона, но и для всего мира.

"Если возникают серьезные проблемы с подключением, например, с кабелями передачи данных, интернет в какой-то момент перестанет работать так, как мы привыкли. Мы действительно в одной лодке", – отметила она.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье, 26 января, объявила о начале расследования в отношении возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.