ЄС відновив місію на кордоні сектора Гази з Єгиптом

Європейський Союз відновив свою цивільну місію з моніторингу перетину кордону між Газою і Єгиптом у Рафаху.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 31 січня, Каллас заявила, що цивільна прикордонна місія ЄС розгортається на КПП "Рафах" на прохання палестинців та ізраїльтян.

"Вона надасть підтримку палестинським прикордонникам і дозволить вивозити людей з Гази, в тому числі тих, хто потребує медичної допомоги", – запевнила вона.

