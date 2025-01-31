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ЄС відновив місію на кордоні сектора Гази з Єгиптом

Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 12:37 — Уляна Кричковська

Європейський Союз відновив свою цивільну місію з моніторингу перетину кордону між Газою і Єгиптом у Рафаху.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 31 січня, Каллас заявила, що цивільна прикордонна місія ЄС розгортається на КПП "Рафах" на прохання палестинців та ізраїльтян. 

"Вона надасть підтримку палестинським прикордонникам і дозволить вивозити людей з Гази, в тому числі тих, хто потребує медичної допомоги", – запевнила вона.

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Нагадаємо, ЄС ще у травні минулого року обговорював поновлення спеціальної цивільної місії ЄС на кордоні сектора Гази і Єгипту, яка вже працювала там майже 20 років тому. 

Зокрема, відновити контрольну місію ЄС на кордоні між сектором Гази та Єгиптом пропонувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

29 січня писали, що уряд Німеччини планує відправити своїх прикордонників на контрольно-пропускний пункт Рафах між сектором Гази та Єгиптом.

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