Німецький уряд планує розмістити озброєних прикордонників на кордоні Гази і Єгипту

Уряд Німеччини планує відправити своїх прикордонників на контрольно-пропускний пункт Рафах між сектором Гази та Єгиптом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

У 2005 році була створена місія ЄС з підтримки охорони кордону в Рафаху, яка має відновити роботу після кількарічної перерви, що була спричинена захопленням рухом ХАМАС влади у секторі Гази в 2007 році. ЄС зупинив місію, оскільки не бажав співпрацювати з ХАМАС.

У 2005 році німецький уряд ухвалив рішення, яке передбачало розміщення неозброєних прикордонників на КПП. Однак, у нинішній ситуації це вважається надто небезпечним, і урядове рішення мають скоригувати.

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На першому етапі невелика двозначна кількість експертів ЄС з охорони кордону та допоміжного персоналу має бути розгорнута для забезпечення безпеки на пункті перетину кордону, в ідеалі – з початку лютого.

Згідно з планами, вони здійснюватимуть контроль і дозволять кільком сотням поранених палестинців покинути сектор Гази. За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, спочатку будуть залучені прикордонники з Італії, Іспанії та Франції. З Німеччини до Рафаха можуть бути направлені співробітники федеральної поліції або митниці.

Відкриття прикордонного переходу Рафах є частиною триетапної угоди між ХАМАС і Ізраїлем про припинення війни в Газі. Пункт пропуску Рафах також призначений для того, щоб дозволити ввезення значно більшого обсягу гуманітарної допомоги для палестинців.

Нагадаємо, ЄС ще у травні минулого року обговорював поновлення спеціальної цивільної місії ЄС на кордоні сектора Гази і Єгипту, яка вже працювала там майже 20 років тому.

Зокрема, відновити контрольну місію ЄС на кордоні між сектором Гази та Єгиптом пропонувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.