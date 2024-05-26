Глава МЗС Німеччини пропонує відновити роботу місії ЄС на кордоні сектору Гази та Єгипту

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запропонувала відновити контрольну місію ЄС на кордоні між сектором Газа та Єгиптом.

Слова німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, така місія могла б допомогти забезпечити надходження гуманітарної допомоги до сектору Газа у разі відкриття кордону.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок вона хотіла "агітувати за те, щоб ми повернули туди місію ЄС".

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ЄС відправив цивільну контрольну місію EUBAM "Рафах" на кордон з Єгиптом у 2005 році після виведення ізраїльської армії з сектору Гази. Контроль за прикордонним рухом також мав сприяти зміцненню довіри між Ізраїлем і палестинським урядом.

Після приходу до влади ХАМАСу в секторі Гази в 2007 році робота місії була призупинена.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що військовий наступ Ізраїлю в Газі порушує міжнародне право.

У п'ятницю міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.