У ЄС розглянуть поновлення своєї місії на кордоні сектора Гази з Єгиптом

У Євросоюзі обговорять поновлення спеціальної цивільної місії ЄС на кордоні сектора Гази і Єгипту, яка вже працювала там майже 20 років тому.

Як повідомляє Spiegel, про це сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів у Брюсселі.

Боррель зазначив, що цю тему планують обговорити і міністри "можуть ухвалити політичне рішення, яке далі буде потрібно технічно реалізувати".

Він зауважив, що розгортання такої місії потребуватиме згоди Ізраїлю, Єгипту і палестинської сторони.

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Жозеп Боррель також висловив очікування, що Ізраїль буде виконувати проміжне рішення Міжнародного суду ООН, яким Ізраїль зобов'язали припинити наступ на південне місто Рафах через можливі гуманітарні наслідки такої операції.

ЄС вже мав місію на кордоні сектора Гази і Єгипту, що діяла під назвою "місії прикордонної допомоги" EUBAM. Її згорнули у 2007 році, коли ХАМАС отримав повний контроль над сектором Гази.

До заяви Борреля таку пропозицію озвучував також Берлін.