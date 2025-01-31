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ЕС возобновил миссию на границе сектора Газы с Египтом

Новости — Пятница, 31 января 2025, 12:37 — Уляна Кричковская

Европейский Союз возобновил свою гражданскую миссию по мониторингу пересечения границы между Газой и Египтом в Рафахе.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В пятницу, 31 января, Каллас заявила, что гражданская пограничная миссия ЕС разворачивается на КПП "Рафах" по просьбе палестинцев и израильтян.

"Она окажет поддержку палестинским пограничникам и позволит вывозить людей из Газы, в том числе тех, кто нуждается в медицинской помощи", – заверила она.

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Напомним, ЕС еще в мае прошлого года обсуждал возобновление специальной гражданской миссии ЕС на границе сектора Газы и Египта, которая уже работала там почти 20 лет назад.

В частности, восстановить контрольную миссию ЕС на границе между сектором Газы и Египтом предлагала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

29 января писали, что правительство Германии планирует отправить своих пограничников на контрольно-пропускной пункт Рафах между сектором Газы и Египтом.

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Ближний Восток
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