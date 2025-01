ЕС возобновил миссию на границе сектора Газы с Египтом

Европейский Союз возобновил свою гражданскую миссию по мониторингу пересечения границы между Газой и Египтом в Рафахе.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В пятницу, 31 января, Каллас заявила, что гражданская пограничная миссия ЕС разворачивается на КПП "Рафах" по просьбе палестинцев и израильтян.

"Она окажет поддержку палестинским пограничникам и позволит вывозить людей из Газы, в том числе тех, кто нуждается в медицинской помощи", – заверила она.

