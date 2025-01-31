ЕС возобновил миссию на границе сектора Газы с Египтом
Европейский Союз возобновил свою гражданскую миссию по мониторингу пересечения границы между Газой и Египтом в Рафахе.
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в X (Twitter), пишет "Европейская правда".
В пятницу, 31 января, Каллас заявила, что гражданская пограничная миссия ЕС разворачивается на КПП "Рафах" по просьбе палестинцев и израильтян.
"Она окажет поддержку палестинским пограничникам и позволит вывозить людей из Газы, в том числе тех, кто нуждается в медицинской помощи", – заверила она.
Europe is here to help: the EU’s civilian border mission deploys today to the Rafah Crossing at the request of the Palestinians and the Israelis.– Kaja Kallas (@kajakallas) January 31, 2025
It will support Palestinian border personnel and allow the transfer of individuals out of Gaza, including those who need medical care pic.twitter.com/vDXVG0T43B
Напомним, ЕС еще в мае прошлого года обсуждал возобновление специальной гражданской миссии ЕС на границе сектора Газы и Египта, которая уже работала там почти 20 лет назад.
В частности, восстановить контрольную миссию ЕС на границе между сектором Газы и Египтом предлагала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
29 января писали, что правительство Германии планирует отправить своих пограничников на контрольно-пропускной пункт Рафах между сектором Газы и Египтом.