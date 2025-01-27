Премʼєр Словаччини скаржиться на нападки з боку чеських політиків і ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив чеських політиків та ЗМІ у втручанні у внутрішню політику його країни, стверджуючи, що вони спрямовані проти його політичного союзника, чеського опозиційного політика Андрея Бабіша.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це він сказав на пресконференції у понеділок, 27 січня.

Фіцо заявив, що ніколи не втручався у внутрішні справи Чехії, але може знайти "десятки нападок на прем'єр-міністра Словацької Республіки, які поширюються через чеські ЗМІ, як ракова пухлина".

"Звичайно, ніхто з цим нічого не робить, тому що це всіх влаштовує. Нападки на Роберта Фіцо в Чехії насамперед мають на меті очорнити Андрея Бабіша. У Чехії створюється образ, що Андрей Бабіш буде таким же, як Роберт Фіцо", – додав він.

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Словацький премʼєр не навів прикладів нападок, про які згадував, водночас повторив свою тезу про нібито наміри влаштувати "держпереворот" у країні.

"Словацька Республіка перебуває під величезною атакою, відбуваються жахливі речі, і я маю право повторити, що це не випадково, що хтось зацікавлений у заміні уряду Словацької Республіки, але ми так просто не здамося", – сказав Фіцо.

Партія експремʼєр-міністра Чехії Андрея Бабіша ANO, за даними опитувань, може отримати більшість у парламенті.

Більше про події у Словаччині читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка Фіцо лякає "Майданом".