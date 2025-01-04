У постраждалій від повеней польській Сілезії на акції протесту "відкрили" неіснуючий міст

Мешканці містечка у польській Сілезії, що постраждало під час катастрофічних повеней на початку осені, влаштували акцію з "відкриттям" неіснуючого мосту через річку, щоб нагадати про свої очікування.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Мешканці містечка Строне Шльонські у Нижньосілезькому воєводстві у п’ятницю влаштували акцію поблизу мосту, зруйнованого під час катастрофічної повені у вересні, та перерізали там символічну стрічку для "відкриття" незбудованої нової переправи.

Martyna Czerwińska / RMF FM

На протест зійшлися кілька сотень людей з прапорами, гучномовцями і акордеоном.

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Містяни заявили, що почуваються розчарованими, оскільки місцева влада обіцяла облаштувати принаймні тимчасовий до кінця року, проте його досі немає. Над річкою залишився напівзруйнований старий міст.

Під час перерізання стрічки протестувальники взялися жартувати, що у них є "невидимий тимчасовий міст, по якому йде невидимий маршалок воєводства".

Вони апелювали і до прикладу сусіднього селища Глухолази, де тимчасова переправа з’явилася через 40 днів після подій, тоді як Строне-Шльонскі чекає вже 100 днів.

Люди наголошують, що міст дуже важливий для них, оскільки без нього звична дорога кудись на протилежний берег вимагає багатогодинного об’їзду. Зокрема, там розташовані котеджі, які місцеві мешканці здають в оренду туристам і могли б за рахунок цього прибутку швидше оговтатись після подій, проте добиратися туди тепер дуже складно.

"Старші люди також дуже чекають, бо зараз їм доводиться ходити в обхід. Мені, щоб дійти до магазина, треба пройти зайві півтора кілометри. Дехто намагається переходити по мосту, попри заборону – наприклад, школярі, які цим шляхом йдуть до школи, але це небезпечно", – зазначає один з мешканців.

Служба, що має наглядати за роботами, заявила, що дизайн-проєкт вже завершено, а підготовчі роботи почались на початку грудня. Безпосередні виконавці будівництва прокоментували, що з початком робіт змушені були переглянути креслення через особливості, які помітили на місці. Новим реалістичним терміном завершення будівництва називають кінець січня.

Нагадаємо, в середині вересня 2024 року низка районів на південному заході Польщі постраждали від катастрофічної повені. Тоді ж стихія завдала великих збитків у сусідніх Австрії та Чехії, на півночі Румунії. Сукупно у всіх країнах загинули близько 30 людей.