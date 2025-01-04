В пострадавшей от наводнений польской Силезии на акции протеста "открыли" несуществующий мост

Жители городка в польской Силезии, пострадавшего во время катастрофических наводнений в начале осени, устроили акцию с "открытием" несуществующего моста через реку, чтобы напомнить о своих ожиданиях.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Жители городка Строне Шленски в Нижнесилезском воеводстве в пятницу устроили акцию вблизи моста, разрушенного во время катастрофического наводнения в сентябре, и перерезали там символическую ленту для "открытия" непостроенной новой переправы.

Martyna Czerwińska / RMF FM

На протест сошлись несколько сотен человек с флагами, громкоговорителями и аккордеоном.

Реклама:

Горожане заявили, что чувствуют себя разочарованными, поскольку местные власти обещали обустроить по крайней мере временный до конца года, однако его до сих пор нет. Над рекой остался полуразрушенный старый мост.

Во время перерезания ленточки протестующие принялись шутить, что у них есть "невидимый временный мост, по которому идет невидимый маршалок воеводства".

Они апеллировали и к примеру соседнего поселка Глухолазы, где временная переправа появилась через 40 дней после событий, тогда как Строне-Шленски ждет уже 100 дней.

Люди отмечают, что мост очень важен для них, поскольку без него привычная дорога куда-то на противоположный берег требует многочасового объезда. В частности, там расположены коттеджи, которые местные жители сдают в аренду туристам и могли бы за счет этой прибыли быстрее оправиться после событий, однако добираться туда теперь очень сложно.

"Старшие люди также очень ждут, потому что сейчас им приходится ходить в обход. Мне, чтобы дойти до магазина, надо пройти лишние полтора километра. Некоторые пытаются переходить по мосту, несмотря на запрет – например, школьники, которые этим путем идут в школу, но это опасно", – отмечает один из жителей.

Служба, которая должна следить за работами, заявила, что дизайн-проект уже завершен, а подготовительные работы начались в начале декабря. Непосредственные исполнители строительства прокомментировали, что с началом работ вынуждены были пересмотреть чертежи из-за особенностей, которые заметили на месте. Новым реалистичным сроком завершения строительства называют конец января.

Напомним, в середине сентября 2024 года ряд районов на юго-западе Польши пострадали от катастрофического наводнения. Тогда же стихия нанесла большой ущерб в соседних Австрии и Чехии, на севере Румынии. Совокупно во всех странах погибли около 30 человек.