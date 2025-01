Сійярто відреагував на рішення Польщі не запрошувати угорського посла на відкриття головування

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто порівняв з "дитячими образами" рішення Варшави не запрошувати угорського посла на заходи до початку головування Польщі в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікував речник уряду Золтан Ковач.

Польща, як відомо, не запросила угорського посла на захід з нагоди початку головування Польщі у Раді ЄС – через те, що Угорщина надала притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському, який є фігурантом розслідування.

"Після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні", – сказала заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька.

"Патетично й по-дитячому – це єдині слова, як я можу описати це рішення", – наводить речник реакцію Петера Сійярто.

❗️"Pathetic and childish–those are the only words I can use to describe this decision." With these strong words, FM Szijjártó condemned @sikorskiradek's move to exclude Hungary's ambassador from the opening of Poland’s EU presidency. pic.twitter.com/h7xSgcm8xV