Сийярто покритиковал решение Польши не приглашать венгерского посла на начало председательства

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сравнил с "детскими обидами" решение Варшавы не приглашать венгерского посла на мероприятия к началу председательства Польши в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовал представитель правительства Золтан Ковач.

Польша, как известно, не пригласила венгерского посла на мероприятие по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС – из-за того, что Венгрия предоставила убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому, который является фигурантом расследования.

"После ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что посол Венгрии не является желанным гостем в театре сегодня", – сказала заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чарнецкая.

Реклама:

"Патетически и по-детски – это единственные слова, как я могу описать это решение", – приводит пресс-секретарь реакцию Петера Сийярто.

❗️"Pathetic and childish–those are the only words I can use to describe this decision." With these strong words, FM Szijjártó condemned @sikorskiradek's move to exclude Hungary's ambassador from the opening of Poland’s EU presidency. pic.twitter.com/h7xSgcm8xV