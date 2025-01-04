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Сийярто покритиковал решение Польши не приглашать венгерского посла на начало председательства

Новости — Суббота, 4 января 2025, 12:45 — Мария Емец

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сравнил с "детскими обидами" решение Варшавы не приглашать венгерского посла на мероприятия к началу председательства Польши в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовал представитель правительства Золтан Ковач.

Польша, как известно, не пригласила венгерского посла на мероприятие по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС – из-за того, что Венгрия предоставила убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому, который является фигурантом расследования.

"После ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что посол Венгрии не является желанным гостем в театре сегодня", – сказала заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чарнецкая.

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"Патетически и по-детски – это единственные слова, как я могу описать это решение", – приводит пресс-секретарь реакцию Петера Сийярто.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан намекнул, что готов дать убежище и другим бывшим чиновникам Польши, против которых начала расследование новая власть.

Детали дела читайте в статье Побег к Орбану.

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