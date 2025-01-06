ЗМІ: США готують нові санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту

Адміністрація Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти Росії, націлившись на її нафтові доходи та танкери, що перевозять російську нафту.

Про це повідомили Reuters в неділю два джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

За словами джерел, адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається вище встановленої на Заході ціни в 60 доларів за барель. Росія використовує так званий "тіньовий флот" зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Багато з цих суден менш безпечні і схильні до розливу нафти, кажуть експерти з судноплавства.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких кораблів з флоту, який, за оцінками, налічує сотні суден.

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"Це буде великий пакет", – сказало одне з джерел. Інше джерело повідомило, що санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Адміністрація Байдена намагається посилити підтримку України до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, враховуючи часті скарги лідера республіканців на ціну підтримки України з боку США.

Наразі незрозуміло, яким буде підхід Трампа до санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця свого терміну.

Перед цим агентство Bloomberg повідомляло, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.

Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.