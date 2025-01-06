Макрон закликав Україну до "реалістичних дискусій" з територіальних питань

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань.

Про це президент Франції заявив під час щорічної зустрічі французьких послів, щоб окреслити основні моменти своєї зовнішньої політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Емманюель Макрон закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань", бо "тільки вони можуть їх вести", щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого російським вторгненням у 2022 році.

"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів", в той час як європейці повинні будуть "побудувати гарантії безпеки" для України, "що буде їх першочерговим обов'язком", заявив Макрон.

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Президент Франції також попередив, що за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде" – на тлі попередніх обіцянок Дональда Трампа щодо завершення війни за 24 години.

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", – сказав він, додавши, що капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців.

Він також заявив, що "довіра" до Заходу буде "підірвана", якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від конфлікту.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявляв, що Москві та Києву потрібно сідати за стіл переговорів, а Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім, потенційно, з очільником Кремля Владіміром Путіним.