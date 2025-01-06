Во Франции социалисты уже угрожают правительству недоверием

Французские социалисты угрожают поддержать выражение недоверия только что назначенному правительству Франсуа Байру и не поддержать проект о бюджете, если не добьются пересмотра уже принятой пенсионной реформы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Лидер социалистов Оливье Фор заявил, что партия готова голосовать за недоверие правительству и не поддержит проект о бюджете на 2025 год, если не добьется "существенных уступок" в своих требованиях пересмотра пенсионной реформы, утвержденной еще при правительстве Элизабет Борн.

Франсуа Байру не сможет обойтись без голосов социалистов при утверждении проекта о бюджете – важно, чтобы их депутаты либо голосовали "за", либо хотя бы воздержались.

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Споры вокруг бюджета снова могут довести дело до применения специального положения конституции 49.3, дающего право правительству утвердить проект без голосования в зале, а депутаты затем могут об'явить правительству недоверие. При таком сценарии для Байру также будет критически важной поддержка социалистов.

Напомним, 3 января новое правительство Франции во главе с премьер-министром Франсуа Байру, формирование которого закончили вскоре перед праздниками, собралось на свое первое заседание.

Перед правительством Байру стоят многочисленные вызовы, прежде всего согласование бюджета на 2025 год так, чтобы не настроить против себя парламент, где соратники Макрона не имеют большинства. Отсутствие компромисса по бюджету стало одним из ключевых факторов свержения предыдущего правительства Мишеля Барнье.

Опрос общественного мнения, опубликованный 23 декабря, показал, что Байру имеет самый низкий уровень популярности среди новоназначенных премьеров с 1959 года.

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