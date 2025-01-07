У Трампа обіцяють "відсутність драми" в Білому домі за його другого терміну

Майбутня керівниця апарату Білого дому Сʼюзан Вайлз заявила, що друге президентство Дональда Трампа мине без "драматизму" в кадрових питаннях, як це було під час його першого терміну.

Про це вона сказала в інтервʼю Axios, повідомляє "Європейська правда".

Вайлз, яка як глава апарату Білого дому відповідатиме за графік Трампа й кадрові питання, заявила, що "не рада людям, які хочуть працювати самостійно або бути зірками".

"Я і моя команда не потерпимо підлабузництва, недоречних сумнівів чи драми. Це не сприяє нашій місії", – додала вона.

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За словами Вайлз, найважливішим для роботи майбутньої адміністрації Трампа буде період між інавгурацією нового президента США і проміжними виборами у 2026 році – в цей час республіканці матимуть більшість у Конгресі.

Білий дім у цей час прагне "заручитися підтримкою громадськості" для виконання обіцянок Трампа, зокрема "скасування надлишкових і обтяжливих правил, утримання податків на низькому рівні, скорочення державних витрат за допомогою DOGE (Міністерства з оптимізації держаапарату. – Ред.) і, найголовніше, закриття кордонів і депортація злочинців, які перебувають у цій країні нелегально".

"Я дуже сподіваюся, що адміністрація 47-го президента не зазнає стількох же спроб вставляння палиць у колеса (як і перша. – Ред.)", – наголосила Вайлз.

Колишня лобістка, Сʼюзан Вайлз працювала радницею Трампа під час його першого терміну, а після його поразки на виборах 2020 року очолила передвиборчу кампанію політика.

Саме Вайлз, яку сам Трамп називає "Крижаною леді" (Ice Lady), приписують організованість та успішність президентської кампанії республіканців у 2024 році.

Крім того, Вайлз стане першою жінкою на посаді глави апарату Білого дому в історії США.