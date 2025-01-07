У Трампа обещают "отсутствие драмы" в Белом доме при его втором сроке

Будущая руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз заявила, что второе президентство Дональда Трампа пройдет без "драматизма" в кадровых вопросах, как это было во время его первого срока.

Об этом она сказала в интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

Уайлз, которая как глава аппарата Белого дома будет отвечать за график Трампа и кадровые вопросы, заявила, что "не рада людям, которые хотят работать самостоятельно или быть звездами".

"Я и моя команда не потерпим подхалимства, неуместных сомнений или драмы. Это не способствует нашей миссии", – добавила она.

Реклама:

По словам Уайлз, важнейшим для работы будущей администрации Трампа будет период между инаугурацией нового президента США и промежуточными выборами в 2026 году – в это время республиканцы будут иметь большинство в Конгрессе.

Белый дом в это время стремится "заручиться поддержкой общественности" для выполнения обещаний Трампа, в частности "отмена избыточных и обременительных правил, удержание налогов на низком уровне, сокращение государственных расходов с помощью DOGE (Министерства по оптимизации госаппарата. – Ред.) и, самое главное, закрытие границ и депортация преступников, находящихся в этой стране нелегально".

"Я очень надеюсь, что администрация 47-го президента не подвергнется стольким же попыткам вставлять палки в колеса (как и первая. – Ред.)", – подчеркнула Уайлз.

Бывшая лоббистка, Сьюзан Уайлз работала советницей Трампа во время его первого срока, а после его поражения на выборах 2020 года возглавила предвыборную кампанию политика.

Именно Уайлз, которую сам Трамп называет "Ледяной леди" (Ice Lady), приписывают организованность и успешность президентской кампании республиканцев в 2024 году.

Кроме того, Уайлз станет первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома в истории США.