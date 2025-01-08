Трамп зробив чергову спробу відкласти вирок у справі про "порногроші"

Обраний президент США Дональд Трамп у середу, 8 січня, звернувся до Верховного суду з клопотанням призупинити винесення вироку у справі про "гроші за мовчання" порноакторки в Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Клопотання Трампа до Верховного суду надійшло через день після того, як апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив його прохання відкласти винесення вироку, яке призначене на п'ятницю, 10 січня.

Пауза необхідна, як заявили адвокати Трампа в суді, "щоб запобігти серйозній несправедливості та шкоді інституту президентства і діяльності федерального уряду".

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Звернення обраного президента США до Верховного суду є незвичним, пише CNN, зокрема й тому, що його кримінальна справа ще не пройшла всі стадії у суді Нью-Йорка.

Нагадаємо, у справі про "порногроші" Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Винесення вироку Трампу спочатку було призначено на 11 липня минулого року, а потім кілька разів відкладалося.

Суддя Хуан Мерчан уже дав зрозуміти, що вирок може бути обвинувальним, проте без засудження до ув’язнення, штрафів чи випробувального терміну. Трамп може брати участь у засіданні дистанційно.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.