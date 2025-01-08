Трамп предпринял очередную попытку отложить приговор по делу о "порноденьгах"

Избранный президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, обратился в Верховный суд с ходатайством приостановить вынесение приговора по делу о "деньгах за молчание" порноактрисы в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Ходатайство Трампа в Верховный суд поступило через день после того, как апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил его просьбу отложить вынесение приговора, которое назначено на пятницу, 10 января.

Пауза необходима, как заявили адвокаты Трампа в суде, "чтобы предотвратить серьезную несправедливость и вред институту президентства и деятельности федерального правительства".

Реклама:

Обращение избранного президента США в Верховный суд является необычным, пишет CNN, в том числе и потому, что его уголовное дело еще не прошло все стадии в суде Нью-Йорка.

Напомним, в деле о "порноденьгах" Трампа признали виновным по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Вынесение приговора Трампу сначала было назначено на 11 июля прошлого года, а затем несколько раз откладывалось.

Судья Хуан Мерчан уже дал понять, что приговор может быть обвинительным, однако без приговора к заключению, штрафов или испытательного срока. Трамп может участвовать в заседании дистанционно.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.