ЗМІ: Трамп всерйоз налаштований здобути Гренландію для закріплення своєї спадщини

Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Про це повідомили Reuters три джерела, знайомі з його думками, передає "Європейська правда".

У вівторок Трамп відмовився виключити використання військових або економічних дій для взяття заморської данської території під контроль після того, як він вступить на посаду 20 січня, чим здивував європейських союзників, які стурбовані збереженням недоторканності кордонів.

Хоча Трамп коротко обмовився про можливість придбання Гренландії під час свого першого терміну, його нещодавні коментарі підкреслюють, що його бажання є глибоко вкоріненою амбіцією, а не скороминущою примхою.

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Одна людина, поінформована про внутрішні дискусії з Трампом, повідомила Reuters, що колишній девелопер навряд чи буде використовувати військову силу, щоб отримати контроль над Гренландією.

Однак Трамп серйозно налаштований на використання інших засобів – таких як дипломатичний або економічний тиск на Данію – для придбання найбільшого в світі острова, який не є континентом, сказав співрозмовник.

"Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію Сполучених Штатів", – сказав співрозмовник.

"Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості до нашого портфелю. Він багато про це говорить", – додав він.

У 1959 році дві американські території – Аляска і Гаваї – стали 49-м і 50-м штатами США за часів президента-республіканця Дуайта Ейзенгауера.

Інший соратник Трампа розповів, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений високопосадовцями Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Один з них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".

Трамп зобразив потенційне придбання Гренландії як імператив національної безпеки.

Данія відповіла на коментарі Трампа, заявивши, що Гренландія не продається. Данія контролювала Гренландію протягом сотень років, хоча її 57-тисячне населення зараз самостійно управляє своїми внутрішніми справами.

Радники Трампа заявили, що очікують, що за нової адміністрації американські зовнішньополітичні ресурси та увага змістяться в бік Північної та Південної Америки.

Трамп підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки", сказали два радники Трампа, які брали участь у плануванні політики в Латинській Америці.

Троє нинішніх і колишніх соратників Трампа, які знайомі з його мисленням, сказали, що Трамп також зацікавлений у територіальній експансії як засобі створення довготривалої спадщини, яку пам'ятатимуть наступні покоління.

Як повідомлялося, у Копенгагені міркують, як реагувати на заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію, та отримують сигнали про те, що це не просто жарти.