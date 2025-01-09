Британская разведка проанализировала боевые действия на Курщине и на Донбассе

Центральная часть Донецкой области остается наиболее нестабильным участком фронта на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 9 января.

В Минобороны Великобритании отмечают, что на востоке Украины Россия продолжает сосредотачивать атаки на центральной части Донецкой области.

По данным британской разведки, российские войска в значительной степени захватили город Курахово, на который Россия начала наступать в середине ноября 2024 года.

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"К югу от Покровска российские войска продвинулись на запад, захватив несколько сел и заняв позиции в 4 км к югу от города", – сообщают британцы.

Кроме того, в обзоре упоминают и о том, что 5 января 2025 года в Курской области России Украина провела ограниченную бронетанковую контратаку против российских войск.

"Атака состоялась в то время, когда Украина продолжает защищать свою важную территорию в Курской области от постоянных атак российских и северокорейских войск. Несмотря на значительные потери, в течение последних недель Россия смогла лишь незначительно продвинуться на удерживаемую Украиной территорию", – говорится в обзоре.

Ранее британская разведка констатировала, что в 2024 году Россия понесла рекордные потери убитыми и ранеными в войне против Украины, а месяцем наибольших потерь стал декабрь.

Напомним, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг, прогнозировал, что город Покровск придется оставить в конце года или в начале 2025 года.